«Ювентус» включился в борьбу за Виллиана «Ювентус» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Tuttosport.

Ожидается, что бразилец покинет Лондон летом 2020 года в статусе свободного агента.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел семь матчей в чемпионате Англии, забив один мяч.