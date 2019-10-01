Константин Генич: В «Атлетико» нет яркого забивалы Спортивный комментатор Константин Генич считает, что в составе «Атлетико» на данный момент нет футболиста, способного изменить ход неудачно складывающего матча.

– Конечно, у «Атлетико» стоит выделить мощную группу атаки с Жоау Фелишем, уже прогремевшим на всю Европу. Жоау Фелиш – молодой, дерзкий, наглый футболист, который играет не по годам зрело. С ним нужно быть внимательным.

Но Гризманн становился палочкой-выручалочкой «Атлетико» в плохих матчах. Мадрид мог играть вообще без моментов и с трудом добираться до ворот, но впереди был Гризманн, который либо решит со стандарта, либо голову подставит, либо забьет на индивидуальном мастерстве.

Жоау Фелиш – футболист иного склада. Он меньше забивает и действует в подыгрыше. Гризманн же был хорош и в подыгрыше, и мог завершить. Не скажу, что потеря француза сильно повлияла на общий уровень «Атлетико», но сейчас в команде не видно футболиста, который бы спасал в неудачных матчах. Яркого забивалы нет, – приводит слова Генича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что сегодня «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Атлетико». Встреча пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени.