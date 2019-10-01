Равиль Сабитов: ЦСКА дважды обыграл «Реал», почему «Локомотив» не может победить «Атлетико»? Бывший защитник «Динамо» Равиль Сабитов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

- Прогноз на этот матч сделать очень трудно. Да, на бумаге «Атлетико» сильнее «Локомотива», но в прошлом сезоне пионеротряд ЦСКА дважды обыграл мадридский «Реал». Почему железнодорожники не могут победить «Атлетико»?

Железнодорожники привыкли к требованиям Сёмина, и сам Юрий Павлович не стареет. У него все те же горящие глаза, все та же высокая эмоциональность и заряженность на победу. Поэтому у «Локомотива» против «Атлетико» не такие уж и маленькие шансы, - цитирует Сабитова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что сегодня «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Атлетико». Встреча пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени.