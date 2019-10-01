Футболисты «Атлетико» пообщались с российскими болельщиками команды

«Мы прекрасно провели время!» - подвела итоги встречи пресс-служба «Атлетико», в официальном аккаунте команды в Twitter.
Добавим, что сегодня «Атлетико» в Москве проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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