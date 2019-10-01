Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом» Полузащитник «Атлетико» Томас Парти стал очередной жертвой волны грабежей футболистов.

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По информации Cope.es, во вторник дом полузащитника мадридского клуба подвергся ограблению с применением силы и запугивания. Злоумышленники вошли, когда дома была домработница.

Как отмечает издание, воры забрали деньги и ценные вещи, однако общая сумма ущерба не уточняется.

Ранее сообщалось, что ограблению подверглись дома полузащитника «Реала» Каземиро, главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса, нападающего «Реала» Карима Бензема, полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принса Боатенга.

Добавим, что сегодня «Атлетико» в Москве проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».