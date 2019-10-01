Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на звание лучшего тренера сентября в РПЛ

На награду претендуют Виктор Гончаренко (ЦСКА, 9 очков в 3 матчах), Юрий Семин («Локомотив», 9 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах), Александр Точилин («Сочи», 6 очков в 3 матчах) и Владимир Федотов («Оренбург», 6 очков в 3 матчах).
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова «Была без радости любовь, разлука будет без печали…». 01.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» на вопросы корреспондентов ответили главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и полузащитник мадридцев Томас Парти. 30.09.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена