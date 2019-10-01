Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на звание лучшего тренера сентября в РПЛ Российская премьер-лига назвала пятерку номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в сентябре.

На награду претендуют Виктор Гончаренко (ЦСКА, 9 очков в 3 матчах), Юрий Семин («Локомотив», 9 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах), Александр Точилин («Сочи», 6 очков в 3 матчах) и Владимир Федотов («Оренбург», 6 очков в 3 матчах).