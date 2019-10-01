Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на звание лучшего тренера сентября в РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 октября 2019 11:58Футбол

Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на звание лучшего тренера сентября в РПЛ

Российская премьер-лига назвала пятерку номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в сентябре.

На награду претендуют Виктор Гончаренко (ЦСКА, 9 очков в 3 матчах), Юрий Семин («Локомотив», 9 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах), Александр Точилин («Сочи», 6 очков в 3 матчах) и Владимир Федотов («Оренбург», 6 очков в 3 матчах).

Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дебют Кудряшова в ММА отложен из-за травмы носа Тони Фергюсон: Скоро новость о бое, оставайтесь на связи В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео)
Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Тони Фергюсон: Скоро новость о бое, оставайтесь на связи Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова «Была без радости любовь, разлука будет без печали…». 01.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» на вопросы корреспондентов ответили главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и полузащитник мадридцев Томас Парти. 30.09.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена
Новости
12:19 Футбол Берг, Чалов и Заболотный - претенденты на лучший гол РПЛ в сентябре
11:58 Футбол Гончаренко, Семин и Евсеев претендуют на звание лучшего тренера сентября в РПЛ
11:54 Футбол Влашич, Крыховяк и Дзюба претендуют на звание лучшего игрока сентября в РПЛ
11:43 Футбол Виталий Шашков: Каррера? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем
11:33 Футбол Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом»
11:15 Хоккей Пойнт вернется в состав «Тампы-Бэй» раньше, чем ожидалось
11:11 Футбол Игорь Шалимов: Я сразу согласился на предложение «Ахмата»
11:05 Футбол Футболисты «Атлетико» пообщались с российскими болельщиками команды
10:52 Футбол Равиль Сабитов: ЦСКА дважды обыграл «Реал», почему «Локомотив» не может победить «Атлетико»?
10:47 Теннис Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнире в Пекине
10:41 Волейбол Волейболисты сборной России переиграли Иран в стартовом матче Кубка мира
10:27 Футбол Константин Генич: В «Атлетико» нет яркого забивалы
10:21 Футбол Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
10:11 Футбол Младен Кашчелан: Руководство «Балтики» нам доверяет, что вселяет уверенность
09:59 Футбол Агент Чалова: Не исключаю, что «Кристал Пэлас» снова сделает предложение
09:30 Теннис Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине
09:05 Хоккей Овечкин оценил свои шансы преодолеть планку в 700 заброшенных шайб
08:52 Футбол Каррагер составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «МЮ»
08:23 Футбол СМИ: «Спартак» объявит о назначении Тедеско после паузы на матчи сборных
07:59 Футбол Маурисио Почеттино: Надеемся победить «Баварию» и оказаться в более комфортном положении
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика