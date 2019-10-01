Леонид Калошин: Фол на Оздоеве – самый сложный момент за наш опыт работы с VAR Руководитель по внедрению VAR Леонид Калошин поделился мнением об эпизоде с фолом на Магомеде Оздоеве в матче «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

– Это самый сложный момент за наш опыт работы с VAR. Дело в протоколе использования этой системы. VAR может быть использована только в случае очевидной ошибки арбитра. Это написано и в регламенте РПЛ. Понятие «явная и очевидная ошибка» довольно размытая.

Мы в нашем судейском сообществе пообщались и решили, что нам все же хотелось, чтобы ассистенты в таком случае вмешались, потому что есть еще такое понятие, как пропуск серьезного инцидента. Подозрение на пенальти было низким, тем не менее, нам бы не хотелось пропустить это нарушение.

Соответствующее письмо в IFAB отправлено, чтобы трактовка понимания «явной ошибки» была чуть более конкретной, был общий алгоритм.

Неоднократно ранее говорил, что подобные эпизоды будут случаться, в европейских чемпионатах тоже допускаются ошибки, – сказал он.