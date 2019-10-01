«Ницца» разорвала контракт с Диаби после того, как он сознался в краже часов «Ницца» расторгла соглашение с нападающим Ламином Диаби после того, как он признался в том, что украл часы стоимостью в 70 тысяч евро у датского форварда команды Каспера Дольберга.

Загрузка... Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, следующей командой Диаби станет «Париж», занимающий последнее место в турнирной таблице лиги 2. Напомним, что 18-летний форвард находился в системе клуба с 13 лет.