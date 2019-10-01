Владан Милоевич: Все футболисты «Црвены Звезды» готовы к матчу с «Олимпиакосом» Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

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- Наши клубы сильно дружат, особенно болельщики. Уверен, они насладятся этим шансом по полной программе. Попрошу игроков сыграть с предельной концентрацией. Потеря ее может дорого обойтись. Все мои футболисты готовы к матчу, что меня особенно радует, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет завтра в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени.