Голкипер «Црвены Звезды»: В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль», так что страха у нас нет Голкипер «Црвены Звезды» Милан Борян поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Загрузка...

- Когда «Олимпиакос» играет в своем чемпионате, мы все являемся его болельщиками, но когда начнется наш матч, у меня в голове будут только интересы «Црвены Звезды». В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль», так что страха у нас нет ни перед кем. Только уважение, - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет завтра в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени.