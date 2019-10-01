Голкипер «Црвены Звезды»: В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль», так что страха у нас нет

- Когда «Олимпиакос» играет в своем чемпионате, мы все являемся его болельщиками, но когда начнется наш матч, у меня в голове будут только интересы «Црвены Звезды». В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль», так что страха у нас нет ни перед кем. Только уважение, - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет завтра в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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