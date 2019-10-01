Маркизио может завершить карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 октября 2019 19:26ФутболКоноплев Александр

Маркизио может завершить карьеру

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября собирает специальную пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса».

По данным Sky Sport Italia, футболист либо объявит о возвращении в туринский клуб, за который он выступал с 2006 по 2018 годы, либо объявит о завершении карьеры игрока.

Ранее хавбек отказал «Брешия» и китайскому «Цзянсу Сунин».

Последним местом работы Маркизио был «Зенит». Футболист разорвал контракт с клубом из-за проблем с коленом.

Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнире в Пекине Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
«Салават» переиграл «Торпедо» «Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо»
Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей
«Засиделся я. Поеду в Ростов». Мамаев дал самое необычное интервью в жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:30 Футбол
Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова «Была без радости любовь, разлука будет без печали…». 01.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар
Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ «Советский спорт» рассказывает все о стартующей регулярке в НХЛ. 01.10.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
19:55 Футбол «Наполи» предлагает 25 миллионов за грузинского вингера
19:26 Футбол Маркизио может завершить карьеру
19:18 Хоккей «Салават» переиграл «Торпедо»
19:13 Хоккей «Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд
18:54 Футбол «Млада-Болеслав» вышел в 1/8 финала Кубка Чехии. Комличенко не реализовал пенальти
18:44 Футбол Артем Дзюба: Кого бы вызвал на дуэль? Сто процентов Карпина
18:32 Фигурное катание Артур Гачинский: С похмелья на тренировки точно не приходил. Но глупости совершал
18:18 Футбол Криштиану Роналду: Ненавижу быть вторым или третьим
17:51 Футбол Голкипер «Црвены Звезды»: В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль», так что страха у нас нет
17:48 Футбол Владан Милоевич: Все футболисты «Црвены Звезды» готовы к матчу с «Олимпиакосом»
17:32 Футбол Дмитрий Булыкин: «Локомотив» захочет с первых минут показать «Атлетико», кто дома хозяин
17:12 Футбол Сергей Семак: Для нас Лига чемпионов - праздник, постараемся сделать все, чтобы победить
16:54 Футбол Бранислав Иванович: У «Бенфики» есть философия, система, это клуб с большой историей
16:43 Хоккей Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо»
16:25 Футбол «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
16:16 Бокс Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA
16:14 Бокс Алексей Егоров проведет бой с Арсеном Гуламиряном
16:06 Футбол Мхитарян пропустит три недели из-за травмы
15:46 Футбол Суд взыскал восемь миллионов рублей по иску Смолова
15:37 Хоккей Хоккеисты «Сент-Луиса» получили чемпионские перстни
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика