Маркизио может завершить карьеру

По данным Sky Sport Italia, футболист либо объявит о возвращении в туринский клуб, за который он выступал с 2006 по 2018 годы, либо объявит о завершении карьеры игрока.
Ранее хавбек отказал «Брешия» и китайскому «Цзянсу Сунин».
Последним местом работы Маркизио был «Зенит». Футболист разорвал контракт с клубом из-за проблем с коленом.
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей «Засиделся я. Поеду в Ростов». Мамаев дал самое необычное интервью в жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:30 Футбол Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова «Была без радости любовь, разлука будет без печали…». 01.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ «Советский спорт» рассказывает все о стартующей регулярке в НХЛ. 01.10.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай