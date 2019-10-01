Маркизио может завершить карьеру Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября собирает специальную пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса».

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По данным Sky Sport Italia, футболист либо объявит о возвращении в туринский клуб, за который он выступал с 2006 по 2018 годы, либо объявит о завершении карьеры игрока.

Ранее хавбек отказал «Брешия» и китайскому «Цзянсу Сунин».

Последним местом работы Маркизио был «Зенит». Футболист разорвал контракт с клубом из-за проблем с коленом.