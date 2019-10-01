«Наполи» предлагает 25 миллионов за грузинского вингера Футболист не играет с зимы, но его ждут в Италии.

Полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Наполи», сообщает Todofichajes. Итальянцы готовы заплатить за 20-летнего грузина 25 миллионов евро. Он призван заменить Хосе Кальехона, контракт которого истекает летом 2020 года.

Оба футболиста играют на фланге полузащиты. На счету Кальехона один мяч в семи играх текущего сезона. Чакветадзе продолжает восстанавливаться от травмы колена, полученной в феврале 2019 года.