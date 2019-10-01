Российский вратарь «Бенфики»: Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов про российские команды Злобин рад попадать в заявку.

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин сообщил, что тренеры лиссабонского клуба не спрашивали его о «Зените» перед очным матчем второго тура Лиги чемпионов.

– Для меня всегда большое удовольствие вернуться в Россию. Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов про российские команды. У нас тренерский штаб большой, он анализировал игру соперника, так что мы готовились к матчу, как всегда. Когда я уезжал из России, я не предполагал, что буду здесь на пресс-конференции представлять такую большую команду, как «Бенфика».

Моя цель – упорно тренироваться. Тренер выбирает состав на каждую игру. Лично я всегда рад играть за эту команду, даже если я нахожусь на скамейке запасных, радуюсь за вратаря, когда он берет важные мячи, – приводит слова Злобина ТАСС.

В нынешнем сезоне Злобин провел один матч за «Бенфику», в котором не пропустил.