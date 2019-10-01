«Брюгге» упустил победу над «Реалом» «Реал» был в шаге от второго поражения.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» – 2:2.

В составе гостей два мяча забил Эммануэль Деннис (девятая и 39-я минуты). У мадридцев отличились Серхио Рамос (55) и Каземиру (86).

На 84-й минуте «Брюгге» остался в меньшинстве после удаления Руда Вормера.

У «Реала» одно очко и последнее место в группе A. Лидирует «ПСЖ», который сегодня на выезде сыграет с «Галатасараем».