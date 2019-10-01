«Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой». Пятов отбил пенальти В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» в Милане уступила «Шахтеру» – 1:2.

Загрузка... Первыми забили хозяева – на 28-й минуте забил Дуван Сапата. На 41-й минуте Жуниор Мораес сравнял счет, а на пятой минуте компенсированного времени Манор Соломон установил окончательный результат. Отметим, что на 15-й минуте голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отразил пенальти в исполнении Йосипа Иличича. «Шахтер» набрал первые очки в Лиге чемпионов-2019/2020. «Шахтер» занимает третье место в группе C, «Аталанта» – последняя.