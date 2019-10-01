Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» может подстраиваться под соперника - Советский спорт
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01 октября 2019 22:28ФутболКоноплев Александр

Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» может подстраиваться под соперника

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже назвал сильные стороны «Зенита», с которым его команда сыграет в матче Лиги чемпионов 2 октября.

По мнению специалиста, против петербуржцев нужно играть разнообразно

– «Зенит» – очень интересная команда. Она может подстраиваться под соперника, применять разные схемы. У них прямая игра, футболисты всегда стараются доставить мяч вперед, мы должны быть к этому готовы. Против «Зенита» нужно играть разнообразно. Мы мотивированы и хотим победить, – цитирует ТАСС Лаже.

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