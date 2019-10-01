«Локомотив» – «Атлетико». Гости открыли счет

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В матче второго тура Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» открыт счет.

Его автором на 48-й минуте стал португальский хавбек гостей Жоау Фелиш.

«Локомотив» – «Атлетико». Онлайн