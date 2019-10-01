«Ювентус» обыграл «Байер» в группе «Локомотива» «Ювентус» вышел на первое место.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» дома нанес поражение «Байеру» – 3:0.

Голами в составе победителей отметились Гонсало Игуаин (17-я минута), Фернандо Бернандески (62) и Криштиану Роналду (89)

«Байер» потерпел второе поражение подряд и занимает последнее место в группе D, отставая от идущего третьим «Локомотива» на три очка.

22 октября «Ювентус» примет дома «Локомотив», а «Байер» сыграет на выезде с «Атлетико».