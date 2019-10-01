«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

«Тоттенхэм» дома крупно уступил «Баварии» – 2:7. Четыре мяча в составе гостей провел Серж Гнабри. Еще два мяча на счету Роберта Левандовски.

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл загребское «Динамо» – 2:0 (забивали Рахим Стерлинг и Фил Фоден), а «ПСЖ» на выезде победил «Галатасарай» – 1:0 (отличился Мауро Икарди)

Лига чемпионов

Второй тур

Группа A

«Галатасарай» (Турция) – «ПСЖ» (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: Икарди, 52.

Группа B

«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:7 (1:2)

Голы: Сон Хын Мин, 12 (1:0); Киммих, 15 (1:1); Левандовски, 45 (1:2); Гнабри, 53 (1:3); Гнабри, 55 (1:4); Кейн, 61 (2:4); Гнабри, 83 (2:5); Левандовски, 87 (2:6); Гнабри, 89 (2:7).

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция) – 3:1 (0:1)

Голы: Семеду, 37 (0:1); Вулич, 62 (1:1); Милунович, 87 (2:1); Боакье, 90 (3:1).

Группа C

«Манчестер Сити» (Англия) – «Динамо» (Хорватия) – 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 66 (1:0); Фоден, 90+5 (2:0).