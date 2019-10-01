«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» - Советский спорт
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01 октября 2019 23:53ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» дома проиграл «Атлетико»

«Локомотив» – третий.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в Москве уступил «Атлетико» – 0:2.

В составе гостей отличились Жоау Фелиш (48-я минута) и Томас Парти (58).

«Локомотив» с тремя очками занимает третье место в группе D. Впереди «Ювентус» и «Атлетико» – по четыре балла.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом». Матч пройдет 22 октября.

Лига чемпионов
Второй тур
Группа D

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Жоау Фелиш, 48 (0:1); Томас, 58 (0:2).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер, 80), Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Идову, 33), Смолов (Коломейцев, 83), Жоау Мариу.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Ренан Лоди, Томас, Сауль Ньигес, Жоау Фелиш (Эрмосо, 84), Коке (Корреа, 87), Мората, Диегу Коста (Лемар, 77).

Предупреждения: Игнатьев, 62; Жоау Мариу, 85 – Томас, 30; Фелипе, 82.

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