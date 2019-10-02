Диего Симеоне – о «Локомотиве»: С «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше

– Интересный матч, но я не могу назвать его лучшим в сезоне в нашем исполнении. Например, с «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше. Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Коста, Мората и Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат.
– Как оцените прогресс «Атлетико» в последних матчах?
– «Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры. Уверен, что из матча с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать еще лучше, – приводит слова Симеоне «Матч ТВ».
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