Диего Симеоне – о «Локомотиве»: С «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не считает матч второго тура Лиги чемпионов против «Локомотива» (0:2) лучшим в текущим сезоне.

– Интересный матч, но я не могу назвать его лучшим в сезоне в нашем исполнении. Например, с «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше. Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Коста, Мората и Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат.

– Как оцените прогресс «Атлетико» в последних матчах?

– «Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры. Уверен, что из матча с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать еще лучше, – приводит слова Симеоне «Матч ТВ».