Юрий Семин: Мне кажется, что Жемалетдинов выбыл надолго Полузащитник «Локомотива» получил травму в первом тайме матча с «Атлетико».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) высказался о травме Рифата Жемалетдинова.

«Мне кажется, что Жемалетдинов выбыл надолго, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – Что касается (Федора) Смолова, наверное, ничего страшного. Антон (Миранчук) вернется нескоро, Алексей (Миранчук) уже вот-вот.

(Джефферсона) Фарфана можно ждать не раньше нового года. Наверное, такое количество травм закономерно. Матчей много, они напряженные. Организм просто не выдерживает».

Напомним, Жемалетдинов вышел в стартовом составе «Локомотива» и был заменен из-за травмы на 33-й минуте на Брайана Идову.

Оба гола «Атлетико» забил во втором тайме: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».