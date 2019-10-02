Юрий Семин: В матче с «Ювентусом» не побежим вперед сломя голову «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) высказался о том, изменится ли игра команды в игре с «Ювентусом» при условии возвращения в строй братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Мы не побежим вперед сломя голову, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – Будем уделять внимание и обороне, и атаке. А Миранчукам место на поле всегда найдем».

Напомним, ранее Семин сообщил, что Алексей Миранчук восстановится после травмы в ближайшее время.

После двух туров в группе D у «Ювентуса» и «Атлетико» по четыре очка, у «Локомотива» – три, у «Байера» – ноль. «Локомотив» сыграет в гостях с «Ювентусом» 22 октября.