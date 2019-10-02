Сантьяго Арьяс: Когда Облак делает такие сэйвы, горжусь, что он мой партнер Словенец выручил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Защитник «Атлетико» Сантьяго Арьяс после матча с «Локомотивом» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве высказался об игре голкипера команды Яна Облака.

«Он феноменальный, – приводит слова 27-летнего колумбийца официальный сайт УЕФА. – Он лучший голкипер в мире, и я горжусь, что он мой партнер, когда он делает такие сэйвы, как в этом матче».

Напомним, во втором тайме 26-летний словенец отразил в упор удар полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».