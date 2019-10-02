Диего Симеоне: Жоау Феликс здорово сыграл на фланге, хотя ему комфортнее играть вторым форвардом Португалец забил «Локомотиву» в матче Лиги чемпионов в Москве.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:0) в Москве высказался об атакующей линии команды.

«Все трое здорово сработали, – приводит слова аргентинца официальный сайт клуба. – Важно было то, как они отрабатывали в обороне, потому что нам необходим баланс. Мы все знаем, на что они способны в атаке, но нам всегда нужно сохранять правильное расположение.

Жоау Феликс, возможно, более комфортно чувствует себя в роли второго форварда, но в этом матче он здорово сыграл на фланге».

Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».