Хосеп Гвардиола: Мне жаль Фодена, он заслуживает играть больше «Манчестер Сити» победил «Динамо» из Загреба в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Динамо» из Загреба (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум».

«Они здорово защищались один на один и были очень агрессивны, – приводит BBC слова испанца. – У них было десять человек в собственной штрафной площади, и они не хотели играть.

Они ждали стандартных положений, но мы сохраняли терпение. В конце у нас было достаточно голевых моментов, которые мы создали после позиционных атак.

(Филип) Фоден великолепен в завершении. Он впечатляюще вышел на замену в этом матче. Мне жаль его, потому что он заслуживает проводить на поле больше времени. Уверен, что он будет помогать нам еще больше».

Напомним, на 66-й минуте счет в матче открыл полузащитник Рахим Стерлинг, а в компенсированное время вышедший на замену полузащитник Филип Фоден забил второй гол.

«Манчестер Сити» набрал шесть очков и возглавляет группу C. В третьем туре «горожане» сыграют дома с «Аталантой».