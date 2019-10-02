Гонсало Игуаин: Хочу доказать, что могу остаться в «Ювентусе» Аргентинец забил «Байеру» в Лиге чемпионов.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвел итоги матча с «Байером» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Стэдиум» в Турине.

«Это была важная игра после ничьей в Мадриде (с «Реалом» – 2:2), – приводит Football Italia слова 31-летнего аргентинца. – Мы понимали, что нам необходима победа, чтобы стать ближе к выходу в плей-офф.

Мне кажется, «Ювентус» продемонстрировал великолепный настрой. Я доволен игрой и своим голом. Нам нужно продолжать в том же духе.

Я пришел сюда с серьезной решимостью. Хочу доказать, что могу остаться здесь. Впереди длинный сезон».

Напомним, Игуаин открыл счет в матче на 17-й минуте. Этот гол стал для него вторым в нынешнем сезоне во всех турнирах.

После двух туров в группе D у «Ювентуса» и «Атлетико» по четыре очка, у «Локомотива» – три, у «Байера» – ноль. «Локомотив» сыграет в гостях с «Ювентусом» 22 октября.