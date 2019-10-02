Хавбек «Баварии» Гнабри поиздевался над фанатами «Тоттенхэма» (фото) - Советский спорт
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02 октября 2019 12:22ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Баварии» Гнабри поиздевался над фанатами «Тоттенхэма» (фото)

Ранее немецкий футболист выступал за лондонский «Арсенал».

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри опубликовал издевательский пост в соцсети после разгромной победы над «Тоттенхэмом» (7:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Северный Лондон – красный!!!» – написал Гнабри, выложив коллаж из фотографий, где он празднует голы в ворота «шпор».

После двух туров в группе B у «Баварии» шесть очков, у «Црвены Звезды» – три, у «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – по одному. В третьем туре 22 октября «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду», а «Бавария» сыграет в гостях с «Олимпиакосом».

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