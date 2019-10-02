Сергей Кирьяков: После поражения от «Локомотива» игроки «Зенита» будут запредельно мотивированы «Зенит» примет «Бенфику» в Лиге чемпионов.

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Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» в Санкт-Петербурге.

«Питерцы уступили прямому конкуренту и откатились назад в турнирной таблице РПЛ, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Думаю, после этого все игроки будут запредельно мотивированы в следующей игре.

Если «Зенит» хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то обязательно должен брать три очка в домашней игре с «Бенфикой».

Напомним, в первом туре «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» дома проиграла «РБ Лейпциг» (1:2).

Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет 2 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 22:00 (мск).