Шевченко готов возглавить «Милан», но не раньше ноября - Советский спорт
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02 октября 2019 13:01ФутболЛипкин Антон

Шевченко готов возглавить «Милан», но не раньше ноября

При этом украинец намерен остаться в национальной команде.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов возглавить «Милан» при соблюдении ряда условий, сообщает Tuttomercatoweb.

43-летний украинец во вторник прилетел в Италию, чтобы посетить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер» (1:2). По данным источника, перед этим Шевченко встретился с директором «Милана» Паоло Мальдини.

В разговоре с бывшим капитаном команды Шевченко заявил, что готов стать главным тренером «Милана», однако не раньше ноября, когда завершится отборочный турнир Евро-2020, а также при сохранении своего нынешнего поста в национальной команде.

«Милан» пока не принял контрпредложения своего бывшего форварда и рассматривает возможность назначения француза Руди Гарсии, который в 2013-2016 годах работал в Италии с «Ромой».

Напомним, под руководством Марко Джампаоло «Милан» набрал шесть очков в первых шести турах серии A и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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