Мешков назначен на матч «Краснодар» – «Спартак» На двух матчах тура будут использовать видеоповторы.

Новости СМИ2 Стали известны арбитры на матчи 12-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. Система VAR (видеопомощь арбитру) будет использоваться на двух матчах. 5 октября (суббота)

«Уфа» (Уфа) – «Ахмат» (Грозный): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Оренбург» (Оренбург) – «Динамо» (Москва): Павел Кукуян (Сочи);

«Рубин» (Казань) – «Тамбов» (Тамбов): Алексей Еськов (Москва);

«Сочи» (Сочи) – «Крылья Советов» (Самара): Алексей Матюнин (Москва); 6 октября (воскресенье)

«Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Николай Волошин (Смоленск);

«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва);

«Краснодар» (Краснодар) – «Спартак» (Москва): Виталий Мешков (Дмитров); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород).