«КАМАЗ» после игры со «Спартаком» наказан штрафом и лишился домашнего матча

В матче 1/16 финала Кубка России московский «Спартак» в Набережных Челнах обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1.
Перед началом встречи в соцсети появилось несколько видео, на которых видно, что сотрудники стадиона заставляют болельщиков занять место в секторе, который огражден железной сеткой. Это событие вызвало бурную реакцию у футбольной общественности.
КДК РФС принял решение наказать «КАМАЗ» штрафом в 100 тысяч рублей, а также обязал провести домашний матч Кубка России на нейтральном поле.
«За необеспечение безопасности на стадионе «КАМАЗ» оштрафован на 100 тысяч рублей, КДК обязал «КАМАЗ» провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле. Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».
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