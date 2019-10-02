Сергей Матвеев: Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит - Советский спорт
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02 октября 2019 17:29ФутболКоноплев Александр

Сергей Матвеев: Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подчеркнул, что клуб будет играть в своем стиле в домашнем матче Лиги Европы против «Хетафе».

Встреча пройдет 3 октября.

– Мы не планируем отходить от нашего стиля игры. Мы пропустили много мячей в игре первого тура групповой стадии с «Базелем» (0:5). Мы понимаем, как играет «Хетафе», завтра будут решать нюансы – владение мячом и борьба за мяч. Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит, – приводит слова Матвеева ТАСС.

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