Сергей Матвеев: Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит

Встреча пройдет 3 октября.
– Мы не планируем отходить от нашего стиля игры. Мы пропустили много мячей в игре первого тура групповой стадии с «Базелем» (0:5). Мы понимаем, как играет «Хетафе», завтра будут решать нюансы – владение мячом и борьба за мяч. Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит, – приводит слова Матвеева ТАСС.
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