Сергей Матвеев: Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подчеркнул, что клуб будет играть в своем стиле в домашнем матче Лиги Европы против «Хетафе».

Загрузка... Встреча пройдет 3 октября. – Мы не планируем отходить от нашего стиля игры. Мы пропустили много мячей в игре первого тура групповой стадии с «Базелем» (0:5). Мы понимаем, как играет «Хетафе», завтра будут решать нюансы – владение мячом и борьба за мяч. Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит, – приводит слова Матвеева ТАСС.