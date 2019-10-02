«Спартак» подписал контракт с Данилиным. Футболист пропустит восемь месяцев из-за травмы Красивый жест московского клуба.

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Максимом Данилиным. Недавно 18-летний хавбек получил тяжелую травму колена, из-за которой он пропустит восемь месяцев.

«Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трехлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года», – написано на сайте красно-белых.

В нынешнем сезоне на счету Данилина два мяча в 12 играх ФНЛ за «Спартак-2».