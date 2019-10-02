ПСВ расстался с обвиняемым в мошенничестве спонсором Криптовалюта подорвала репутацию клуба.

ПСВ объявил о расторжении спонсорского контракта с кипрской компанией Investous. Фирма предлагала своим клиентам вкладывать деньги в криптовалюты. В итоге некоторые люди потеряли по несколько тысяч евро.

«Причиной нашего решения стала совокупность неприятных фактов. Компания Investous дискредитирована себя подходом к работе с клиентами. Сегодня вечером клуб пришел к выводу, что наша репутация была подорвана», – написано на сайте ПСВ.

Упоминание компании будет удалено с официального сайта эйндховнцев, а с рекламных щитов пропадет логотип Investous.