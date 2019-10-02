«Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше Зрителям будет комфортно.

Крыша «Газпром Арены» будет закрыта во время матча с «Бенфикой» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет 2 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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