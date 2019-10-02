«Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 октября 2019 20:48ФутболКоноплев Александр

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше

Зрителям будет комфортно.

Крыша «Газпром Арены» будет закрыта во время матча с «Бенфикой» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет 2 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЗДЕСЬ

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Крах Почеттино и спасение Зидана. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Самым обескураживающим событием недели стало разгромное поражение «Тоттенхэма» от «Баварии» (2:7). 02.10.2019 18:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
«Зенит» – «Бенфика». Стартовые составы «Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше Фирпо пропустит матч с «Интером»
«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости Все новости: Хоккей
21:13 Хоккей «Йокерит» победил в Нижнекамске
21:03 Футбол «Зенит» – «Бенфика». Стартовые составы
20:48 Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше
20:32 ММА Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30
20:23 Футбол Главный тренер «Эспаньола»: Мы надеемся на победу в матче с ЦСКА
20:01 Баскетбол Йонас Жеребко: Против «больших» «Маккаби» будет непросто
19:58 Баскетбол Римас Куртинайтис: В матче с «Маккаби» мы должны показать домашнюю уверенность
19:57 Биатлон Кузьмина объявила о завершении карьеры
19:48 Футбол Крал вызван в сборную Чехии
19:38 Футбол Йон Фьолусон: Испанские команды показывают отличный футбол
19:22 Баскетбол Швед готовится к матчу с «Маккаби». Карасев не сыграет
19:14 Футбол Агент: Консультации с европейскими клубами по Миранчукам продолжаются
19:00 Футбол Фирпо пропустит матч с «Интером»
18:55 Футбол ПСВ расстался с обвиняемым в мошенничестве спонсором
18:28 Футбол Руслан Нигматуллин: «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив»
18:17 Футбол Константин Зырянов: Молодежка «Зенита» просто забыла приехать на игру
18:08 Фигурное катание Коляда пропустит не менее двух месяцев
17:45 Футбол «Спартак» представил нового исполнительного директора
17:41 Футбол «Спартак» подписал контракт с Данилиным. Футболист пропустит восемь месяцев из-за травмы
17:29 Футбол Сергей Матвеев: Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика