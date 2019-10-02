Дортмундская «Боруссия» обыграла «Славию» в Праге

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» в Праге уступила дортмундской «Боруссии» – 0:2.

Дубль на счету 20-летнего защитника гостей Ашрафа Хакими (35-я и 89-я минуты).

«Боруссия» набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. 23 октября дортмундцы сыграют на выезде с «Интером».

У «Славии» одно очко после двух туров. 23 октября «Славия» дома примет «Барселону».