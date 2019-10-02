Дортмундская «Боруссия» обыграла «Славию» в Праге - Советский спорт
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02 октября 2019 21:48ФутболКоноплев Александр

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Славию» в Праге

Также в этой группе сегодня сыграют «Барселона» и «Интер».

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» в Праге уступила дортмундской «Боруссии» – 0:2.

Дубль на счету 20-летнего защитника гостей Ашрафа Хакими (35-я и 89-я минуты).

«Боруссия» набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. 23 октября дортмундцы сыграют на выезде с «Интером».

У «Славии» одно очко после двух туров. 23 октября «Славия» дома примет «Барселону».

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