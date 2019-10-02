Юрий Васильков: Какая-то мутная история с Малкомом Бывший врач сборной России Юрий Васильков предположил, что нападающий «Зенита» Малком не выходит на поле не из-за травмы.

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Работавший в «Спартаке» Васильков вспомнил защитника Алешандре.

– Туда ли Малком попал? Какая-то мутная история. Мы не знаем, действительно ли у него болят мышцы бедра. «Зенит» говорит одно, а законы спортивной травматологии – это другое.

– А что говорят эти законы?

– Сколько времени он уже не выходит на поле?

– Проблемы с бедром у Малкома появились 10 августа после матча с «Динамо».

– Пошло почти два месяца… Пора бы уже ему вернуться. Если бы у Малкома был сильнейший разрыв мышечной ткани, который оперировали, я мог бы еще поверить в такие сроки. Трудно сказать. Мне бы конкретный диагноз, я сказал бы, сколько Малком лечится и какое время его возврата в строй.

Я вспоминаю случай в «Спартаке». У нас был бразильский защитник Алешандре. Он получил растяжение в области верхней трети бедра, лечился и в конце концов покинул «Спартак».

– Бывает.

– Алешандре вечно был недоволен тем, куда он попал, как его кормят и лечат. Не пошел навстречу в процессе выздоровления. Не хочу проводить параллели с Малкомом, но всякое бывает. Конкретики от врачей «Зенита» нет, – приводит слова Василькова «Спорт день за днем».