«Лион» забил два безответных мяча «Лейпцигу»

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Голы в составе победителей забили Мемфис Депай и Мартен Терье.

«Лион» с четырьмя очками занимает второе место в группе, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В следующем туре французы сыграют на выезде с «Бенфикой».

«Лейпциг» с тремя очками занимает третье место. 23 октября немцы примут дома «Зенит».

Лига чемпионов

Второй тур

Группа G

«Лейпциг» (Германия) – «Лион» (Франция) – 0:2 (0:1)

Голы: Депай, 11 (0:1); Терье, 65 (0:2).