Вячеслав Караваев: Концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол

Эта встреча стала для «Зенита» первой в Лиге чемпионов на «Газпром Арене».
– Дебют на стадионе «Газпром Арена» в Лиге чемпионов получился отличный. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали «Зенит».
Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.
В концовке совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы, – сказал Караваев в эфире «Матч ТВ».
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