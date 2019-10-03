Вячеслав Караваев: Концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов похвалил тренерский штаб за выбранную тактику.

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Эта встреча стала для «Зенита» первой в Лиге чемпионов на «Газпром Арене».

– Дебют на стадионе «Газпром Арена» в Лиге чемпионов получился отличный. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали «Зенит».

Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.

В концовке совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы, – сказал Караваев в эфире «Матч ТВ».