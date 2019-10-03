Бруну Лаже: В какой-то момент «Бенфика» вернула контроль, но тут же пропустила второй Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже после поражения от «Зенита» (1:3) в Лиге чемпионов отметил, что его команда могла перевернуть игру.

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Однако в середине второго тайма лиссабонцы пропустили еще два мяча (автогол на 70-й минуте и гол Азмуна на 78-й).

– Принимаю ответственность за два поражения в Лиге чемпионов. Нужно проанализировать ситуацию, понять, что теперь делать. Мы понимали, что «Зенит», скорее всего, сыграет по схеме 4-4-2, разработали стратегию с учетом этого. Пытались играть длинными передачами, диагоналями, старались активно использовать фланги.

В какой-то момент мы вернули контроль над игрой, но тут же пропустили второй и третий мячи. Особенно обидно, что случился автогол. Гол Азмуна лишил нас надежд. Теперь надо забыть этот матч и смотреть только вперед. «Бенфике» необходимо играть в Европе также сильно, как во внутреннем чемпионате, – приводит слова Лаже «РИА Новости».