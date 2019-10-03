Артем Дзюба: Парень мне хорошенького лося коленом зарядил - Советский спорт
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03 октября 2019 09:36ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Парень мне хорошенького лося коленом зарядил

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» рассказал о повреждении, которое получил в конце первого тайма.

«Коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я в шоке. Ледика вот набрал, буду восстанавливаться.

Любые португальцы и испанцы не очень любят, когда играют с ними жестко, в мяч, не дают принимать. Исполнители у них хорошие, но мы удачно забили в прессинге, еще и автогол – вообще потрясающе. Все в этот вечер складывалось в нашу пользу».

Напомним, Дзюба открыл счет в матче на 22-й минуте. Также у «Зенита» отличился иранец Сердар Азмун, а еще один гол «Бенфика» забила в свои ворота.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».

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