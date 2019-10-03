Артем Дзюба: Голевая на Азмуна без касания? Прямо золотые слова, целую ваши мысли «Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» рассказал о третьем голе команды, который забил его партнер по атаке Сердар Азмун.

«Моя голевая передача на Азмуна без касания? Вот прямо золотые слова, целую ваши мысли, как говорится, – сказал 31-летний нападающий в интервью в эфире «Матч ТВ». – Приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе. Я увидел, что он набегает. Он еще крикнул что-то на своем «Оставь, оставь». Я понял, что нужно пропускать».

Напомним, голевую передачу на Азмуна сделал полузащитник Магомед Оздоев. При этом Дзюба пропустил мяч перед тем, как он оказался у иранца.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».