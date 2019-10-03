Александр Бубнов – о победе «Зенита»: Нужно говорить, прежде всего, о слабости «Бенфики» «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов.

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Здесь нужно говорить, прежде всего, о слабости португальского клуба, который за 90 минут почти не создал голевых моментов, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Гости в основном пользовались ударами с дальней дистанции и один даже сумели реализовать.

Старт «Зенита» в Лиге чемпионов определенно можно признать удачным, хотя нужно делать поправку на уровень сопротивления».

Напомним, форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет на 22-й минуте. Также у «Зенита» отличился иранец Сердар Азмун, а еще один гол «Бенфика» забила в свои ворота. Единственный мяч чемпионы Португалии провели на 85-й минуте после дальнего удара испанца Рауля де Томаса.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».