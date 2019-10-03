Антонио Конте: «Интер» заслуживал большего, чем «Барселона» Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером».

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу».

«Когда игра перевернулась, и они сравняли счет, надо задаться вопросом, насколько это стало следствием игры «Барселоны» или того, что многие в нашей команде играют без отдыха, – приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА. – Сложно принять этот результат, потому что с учетом того, что мы создали, мы заслуживали большего, чем «Барселона».

Но нужно поздравить их. В итоге, из-за пары ошибок все поменялось. Обидно. Впрочем, есть удовлетворение от того, что нам удалось в гостях создать трудности команде, претендующей на победу в Лиге чемпионов».

Напомним, на третьей минуте аргентинец Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперед, однако дубль во втором тайме уругвайца Луиса Суареса принес «Барселоне» победу.

После двух туров «Барселона» и «Боруссия» набрали по четыре очка, у «Интера» и «Славии» – по одному. В третьем туре 23 октября «Интер» примет «Боруссию», а «Барселона» сыграет в гостях со «Славией».