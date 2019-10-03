Лионель Месси: Устал, но доволен, что впервые в сезоне сыграл 90 минут «Барселона» победила «Интер» в Лиге чемпионов.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги матча с «Интером» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу».

«Прямо сейчас я устал, но в то же время рад, что впервые в сезоне сыграл 90 минут, – приводит слова 32-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА. – Мне не хватало игрового ритма, но я доволен результатом.

Нам была по-настоящему нужна победа в этом матче, потому что у нас сложная группа. Наша цель – стать первыми, но победить «Интера» было очень непросто. У них почти не было пространства между линиями, так что победа – это хороший результат».

Напомним, на третьей минуте аргентинец Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперед. Победу же «Барселоне» принес дубль уругвайца Луиса Суареса после перерыва.

После двух туров «Барселона» и «Боруссия» набрали по четыре очка, у «Интера» и «Славии» – по одному. В третьем туре 23 октября «Интер» примет «Боруссию», а «Барселона» сыграет в гостях со «Славией».