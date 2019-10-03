Фрэнк Лэмпард: «Челси» своей игрой заслужил победу над «Лиллем» «Челси» победил в гостях «Лилль» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Лиллем» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Стад Пьер-Моруа».

«Нам пришлось трудно с учетом уровня атакующих игроков соперника и болельщиков, – приводит официальный сайт УЕФА слова британца. – А когда «Лилль» начал создавать моменты, стало еще труднее.

После поражения от «Валенсии» было важно выиграть. Так что это хороший вечер для нас. Куда бы ты ни приехал в Европе, приходится трудно, а еще сложнее – когда играешь с командами уровня «Лилля».

Мы были готовы к игре и владели инициативой в начале таймов. Нам удалось забить, но стандартные положения остаются для нас проблемой. Нужно поработать над ними. Хотя по той игре, которую мы показали, команда заслужила победу».

Напомним, в составе «Челси» голы забили форвард Тэмми Абрахам и бразилец Виллиан. Единственный мяч «Лилля» на счету нигерийца Виктора Осимхена.

После двух туров «Аякс» лидирует в группе H с шестью очками, у «Челси» и «Валенсии» – по три, у «Лилля» – ноль. В третьем туре 23 октября «Челси» сыграет в гостях с «Аяксом», а «Лилль» примет «Валенсию».