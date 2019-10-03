Сергей Семак – о шансах на выход в 1/8 финала: Мы в игре, мы боремся «Зенит» победил «Бенфику» и лидирует в группе G Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) на стадионе «Санкт-Петербург» высказался о шансах команды на выход в 1/8 финала.

«Абсолютно ничего не изменилось, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Мы в игре, мы боремся. Следующие матчи покажут, насколько получится конкурировать с нашими соперниками.

Видите, тот же «Лион» победил на выезде. Легких матчей не бывает и не будет. Сегодня получилось чуть лучше у нас, потом может получиться у кого-то другого».

Напомним, в параллельном матче группы G «Лион» победил в гостях «РБ Лейпциг» (2:0) и вместе с «Зенитом» набрал по четыре очка. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».