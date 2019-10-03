Артем Дзюба: В нашей группе все только завертелось, матчи с «РБ Лейпциг» станут решающими

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» высказался о результате параллельного матча в группе G «РБ Лейпциг» – «Лион» (0:2).
«Это неожиданность, – приводит слова 31-летнего форварда официальный сайт клуба. – «Лейпциг» – очень сильная команда и фаворит нашей группы. Это шок, что они проиграли дома. Звоночек был, уже когда они уступили «Шальке» в чемпионате. В нашей группе все еще только завертелось, матчи с немцами станут решающими».
Напомним, после двух туров «Зенит» и «Лион» набрали по четыре очка, «РБ Лейпциг» – три, «Бенфика» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».
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