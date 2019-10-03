Дуглас Сантос: Победа над «Бенфикой» – очень важный момент для меня

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги матча с «Бенфикой» (3:1) на стадионе «Санкт-Петербург» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Гимн Лиги чемпионов – это очень эмоциональный момент, – сказал 25-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Мы давно ждали этой игры. Это было очень волнительно: вторая игра в Лиге чемпионов с таким сложным соперником. Такая победа – очень важный момент для меня.
«Бенфика» – очень сложный соперник, но мы были на 100 процентов сосредоточены на игре, и это помогло нам победить. Дело не в сопернике, а в нас самих – как мы работали на поле».
«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».
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